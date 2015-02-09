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Культура

09 февраля 2015, 10:42

В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии "Грэмми"

культура

"Утро": В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 57-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. Альбомом года признан "Morning Phase" американского мультиинструменталиста Beck. Также 12-я студийная работа музыканта признана лучшим рок-альбомом года. Пожалуй, самым неожиданным победителем популярной музыкальной премии стал электронщик Aphex Twin. Первая за 13 лет пластинка Ричарда ДиДжеймса "Syro" признана лучшим электронным альбомом.

Лучшим новым исполнителем признан британец Сэм Смит. Он обошел группу Bastille и рок-группу HAIM, а также Игги Азалию и Брэнди Кларка. Всего у Сэма четыре награды, в том числе за лучшую песню года "Stay With Me (Darkchild Version)", лучший вокальный поп-альбом - "In The Lonely Hour".

Певица Beyonce взяла сразу три статуэтки - за лучшие r'n'b альбом, r'n'b-перфоманс и песню (Beyonce Feat. Jay Z - "Drunk In Love").

Рок-группа AC/DC выступила на церемонии вручения впервые за всю ее историю. Музыканты исполнили песни “Rock or Bust” и “Highway to Hell”.

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Jack White взял награду в номинации "Лучший рок-перфоманс" за "Lazaretto". А лучшим металлическим перфомансом стал "The Last In Line" сатирической группы Tenacious D из Лос-Анджелеса. Звание лучшей рок-песни присудили композиции "Ain't It Fun" американских рокеров Paramore.

Лучший альтернативный альбом 2015-го - "St. Vincent", написанный певицей и музыкантом St. Vincent. Лучший r'n'b-альбом - совместная работа Toni Braxton & Babyface под названием "Love, Marriage & Divorce".

Лучший urban-альбом - "Girl" Фаррелла Уильямса. Также ставший знаменитый 24-часовой видеоклип музыканта "Happy (Live)" признан лучшим сольным поп-перфомансом. Лучшим рэп-альбомом признана пластинка Эминема "The Marshall Mathers LP 2".

Вручение Сэму Смиту премии в номинации "Лучший новый артист года"
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Cэр Пол Маккартни танцует под песню "Evil Woman" в исполнении группы ELO
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Пять композиций победителей "Грэмми"
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С полным списком номинаций можно ознакомиться здесь, посмотреть отрывки с церемонии вручения - тут.

"Грэмми" - музыкальная премия Американской академии звукозаписи, учрежденная в 1958 году. Премия присуждается ежегодно по 30 музыкальным жанрам. В голосовании принимают участие члены Recording Academy ("Академия звукозаписи"). Получившие признание артисты и звукоинженеры также могут получить право голоса. В 2011 году было объявлено об изменении категорий премии, и с 2012 года их количество сократилось на 30 - со 108 до 78.

Традиционно на церемонии выступают популярные музыканты самых различных жанров, стилей и направлений. В этом году это были: AC/DC, Мадонна, Кэти Перри, Beyonce, Сэм Смит, Крис Мартин (Coldplay), Beck, Леди Гага, Гвен Стефани, Канье Уэст, Пол Маккартни и многие другие.

Также существует отдельная награда Grammy Lifetime Achievement Award (Премия "Грэмми" за жизненные достижения), присуждаемая за особый вклад в музыку.

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