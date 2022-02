В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии "Грэмми"

"Утро": В Лос-Анджелесе объявлены победители премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе состоялась 57-я церемония вручения музыкальной премии Grammy. Альбомом года признан "Morning Phase" американского мультиинструменталиста Beck. Также 12-я студийная работа музыканта признана лучшим рок-альбомом года. Пожалуй, самым неожиданным победителем популярной музыкальной премии стал электронщик Aphex Twin. Первая за 13 лет пластинка Ричарда ДиДжеймса "Syro" признана лучшим электронным альбомом.

Лучшим новым исполнителем признан британец Сэм Смит. Он обошел группу Bastille и рок-группу HAIM, а также Игги Азалию и Брэнди Кларка. Всего у Сэма четыре награды, в том числе за лучшую песню года "Stay With Me (Darkchild Version)", лучший вокальный поп-альбом - "In The Lonely Hour".

Певица Beyonce взяла сразу три статуэтки - за лучшие r'n'b альбом, r'n'b-перфоманс и песню (Beyonce Feat. Jay Z - "Drunk In Love").

Рок-группа AC/DC выступила на церемонии вручения впервые за всю ее историю. Музыканты исполнили песни “Rock or Bust” и “Highway to Hell”.



"Лучший рок-перфоманс"

лучшим металлическим перфомансом

лучшей рок-песни

[/html]Jack White взял награду в номинацииза "Lazaretto" . Астал "The Last In Line" сатирической группы Tenacious D из Лос-Анджелеса. Званиеприсудили композиции "Ain't It Fun" американских рокеров Paramore.

Лучший альтернативный альбом 2015-го - "St. Vincent", написанный певицей и музыкантом St. Vincent. Лучший r'n'b-альбом - совместная работа Toni Braxton & Babyface под названием "Love, Marriage & Divorce".

Лучший urban-альбом - "Girl" Фаррелла Уильямса. Также ставший знаменитый 24-часовой видеоклип музыканта "Happy (Live)" признан лучшим сольным поп-перфомансом. Лучшим рэп-альбомом признана пластинка Эминема "The Marshall Mathers LP 2".

Вручение Сэму Смиту премии в номинации "Лучший новый артист года"

Cэр Пол Маккартни танцует под песню "Evil Woman" в исполнении группы ELO

Пять композиций победителей "Грэмми"

