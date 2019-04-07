"Гершвин-гала" в Большом зале Московской консерватории

Более 150 музыкантов выйдут 8 апреля на сцену Большого зала консерватории, чтобы представить бессмертные шедевры Джорджа Гершвина – оперу "Порги и Бесс" и "Рапсодию в стиле блюз". В главных партиях – звезды американской оперной сцены Джанина Бернетт и Реджинальд Смит-младший. Вместе с ними в исполнении примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Академический Большой хор "Мастера хорового пения". За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак. "Рапсодию в стиле блюз" исполнит одна из наиболее ярких пианисток России Басиния Шульман.

Фото: предоставлено организаторами

Грандиозный концерт соберет на одной сцене интернациональную команду солистов. Исполнительский талант сопрано Джанины Бернетт уникален, она равно блистательно выступает в академических оперных театрах и на Бродвее. Сегодня Джанина – одна из самых востребованных американских певиц своего поколения, и самая известная в США исполнительница главной женской партии в опере "Порги и Бесс".

Реджинальд Смит-младший – "страстный исполнитель" (New York Times) с "захватывающе драматичным" голосом, который является "одним из самых потрясающих баритонов, появившихся за последние годы" (Opera News). Он одинаково убедителен и органичен как в исполнении европейской классики, так и в родной стихии – джазовых и блюзовых композициях.

Российский тенор и дирижер Дмитрий Корчак известен яркими и запоминающимися трактовками оперных сочинений. Опыт солиста позволяет ему буквально проживать каждую ноту вместе с певцами. С начала сезона 2017/2018 Корчак является главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета. 8 апреля он встанет за дирижерский пульт Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – первого и единственного московского большого симфонического оркестра, который на высокопрофессиональном уровне исполняет музыку различных стилей, от классики до рока, а также участвует в создании и реализации масштабных мультимедийных проектов.

Игру Басинии Шульман – выпускницы Московской консерватории (класс профессора Элисо Вирсаладзе) отличает высокое исполнительское мастерство. Басиния – музыкант академического репертуара, но она также не боится предлагать новые интерпретации классических произведений, играет с джазовыми музыкантами и создает проекты в жанре кроссовер.

Академический Большой хор "Мастера хорового пения" благодаря высочайшему профессионализму остается одним из самых востребованных хоровых коллективов российской сцены. Барокко, классика, духовная музыка, оперные шедевры или сочинения современных композиторов – в любом репертуаре музыканты с честью оправдывают свое название. "Хор под руководством Льва Конторовича удивителен, обладает потрясающей гибкостью, мастерством и обаянием", – отзывался о коллективе Дмитрий Хворостовский.

Фото: предоставлено организаторами

Среди целой плеяды блестящих американских композиторов Джордж Гершвин остается в нашей стране фигурой №1. Колоссальный успех на Бродвее, сотрудничество с джаз-бэндом Пола Уайтмена – все это сделало Гершвина национальным героем, но именно "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром и опера "Порги и Бесс" обессмертили его имя. Их искренность, обаяние, необыкновенная душевность и красота в сочетании с современным драйвом – все это покоряет сегодня так же, как и почти 100 лет назад.

"Порги и Бесс" стала первой американской национальной оперой, получившей всемирное признание и до сих пор остающейся одним из самых популярных произведений оперной сцены. Гершвин вложил в это произведение все богатство негритянского фольклора. В нем впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы. "Передать дух этой музыки в силах только темнокожие солисты", – считал сам автор. 8 апреля слушателей ждут самые яркие фрагменты оперы "Порги и Бесс". Благодаря мастерству и чувству стиля Реджинальда и Джанины мелодии знаменитой оперы зазвучат по-настоящему.

Одной из жемчужин предстоящего вечера станет культовая композиция Summertime, известная каждому поклоннику джаза благодаря исполнению Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, а также тысячам версий, исполненных на концертной эстраде и записанных музыкантами самых разных направлений. Композиция вошла в мировой топ-10 самых лучших джазовых мелодий.

"Рапсодия в стиле блюз" относится к числу наиболее известных произведений композитора. По своему жанру она приближается к фортепианному концерту. В этом году мир отмечал 95 лет со дня премьеры Рапсодии! Вечер премьеры Рапсодии, 12 февраля 1924 года, где Джордж играл партию солирующего рояля, стал самой знаменательной датой биографии Гершвина. В первых рядах находились прославленные музыканты: Рахманинов, Стравинский, Хейфец, Цимбалист и Стоковский.

Хотя главные шедевры Джорджа Гершвина необычайно популярны в России, звучат на академической сцене они нечасто. Концерт "Гершвин-гала" объединит два великих творения американского классика и великолепных музыкантов двух континентов. Благодаря интернациональной команде солистов московская публика получит возможность услышать любимые произведения в блистательном исполнении.