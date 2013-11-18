Пассажиры авиакомпании "Татарстан" замечали повреждения в самолетах

Авиакомпания "Татарстан" имела долги перед аэропортом Казани

Авиакомпания "Татарстан", самолет которой разбился в Казани, имела плохую репутацию у жителей республики. Кроме того, у нее были большие долги перед аэропортом. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал казанский журналист Никита Ишмуратов.

Жители были недовольны обслуживанием, старались не летать ее рейсами и по возможности меняли билеты, сказал он. Отношение людей к этой авиакомпании очень плохое.

"У меня один знакомый, когда узнал, что летит авиакомпанией "Татарстан" в Москву, заставил высадить всех пассажиров, чтобы полететь другим рейсом. Авиакомпания "Татарстан" тогда выполняла совместный рейс с "Аэрофлотом". Он купил билет на "Аэрофлот", а когда увидел, что стоит самолет авиакомпании "Татарстан", то не захотел лететь и потребовал высадить всех пассажиров.", - пояснил он.

Кроме того, самолет давно не ремонтировался, в салоне были повреждения, на которые владельцы не обращали внимание.

"Если у них в салоне сломанные столики, и они не могут их починить, то кто знает, что там происходит в двигателе", - сказал Ишмуратов.

Напомним, в 19.25 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363. Основными версиями случившегося называют отказ техники и ошибку пилотирования.