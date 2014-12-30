Полицейские обнаружили нарколабораторию на северо-западе столицы

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На северо-западе столицы полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотических веществ, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

В ходе личного досмотра у безработного ранее судимого 26-летнего москвича был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством, в состав которого входит амфетамин, общей массой 1.51 грамма.

В этот же день при проведении обыска по месту жительства подозреваемого, в квартире дома по Окружной улице, сотрудники уголовного розыска выявили и закрыли лабораторию для кустарного производства синтетических наркотиков.

Полицейские обнаружили и изъяли весы, различные реагенты и приспособления для производства психотропных веществ, а также два свертка с наркотическим веществом - амфетамином, общей массой более 7 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка в целях сбыта наркотических средств".