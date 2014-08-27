Инкассатор-стажер ограбил клиента на 1,5 миллиона долларов

Фото: ИТАР-ТАСС

Водитель инкассаторского броневика ограбил клиента на 1,5 миллиона долларов по дороге из аэропорта, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По данным правоохранителей, утром 26 августа в Домодедово прилетел пассажир из Киргизии, у которого с собой была крупная сумма денег. Его встретил в аэропорту житель Москвы, для перевозки денег они вызвали инкассаторов из охранной фирмы.

В броневике были трое сотрудников компании, один из которых – водитель-стажер из Дагестана. Во время поездки водитель достал пистолет и приказал клиентам и своим коллегам покинуть авто.

Потерпевшие обратились в охранную фирму, где попросили не жаловаться в полицию. Не дождавшись помощи, клиенты позвонили на службу "02".

Позже броневик был найден пустым неподалеку от места преступления. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, устанавливаются местонахождение грабителя и личности его возможных соучастников.