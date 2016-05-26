Против гонщика на элитном внедорожнике возбудили уголовное дело

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Водитель автомобиля, принадлежащего сыну замглавы "Лукойла", стал фигурантом уголовного дела. Его действия сотрудники правоохранительных органов расценили как "Хулиганство", сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время против подозреваемого проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Инцидент произошел 22 мая на Ленинском проспекте. Молодые люди на двух машинах рассекали по дороге, нарушая ПДД на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

"Сначала две машины Mercedes без номерных знаков около 4 часов утра проехали мимо нашего поста на Ленинском проспекте, 2, в сторону области. Они не остановились по нашему требованию. Мы их не преследовали, потому что заполняли протоколы на других нарушителей", – сказал инспектор в суде.

Устроивший гонку с полицейскими водитель внедорожника получил 15 суток

Вскоре одна из машин начала возвращаться и полицейские начали ее преследовать. "Погоня была по всем дворам. В итоге они заехали в тупик на Большой Черемушкинской улице и бросились в рассыпную", – добавил представитель ГИБДД.

За рулем автомобиля был Абдувахоб Маджидов, который в данный момент не работает и не учится. Ранее он был лишен водительских прав, но сел за руль, потому что его друг был выпивший. В суде Маджидов признал свою вину. По его словам, на нарушение его спровоцировали друзья.

По данным полицейских, внедорожник, на котором рассекала молодежь, принадлежит сыну вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслану Шамсуарову.