У москвича угнали автомобиль стоимостью 6 миллионов рублей

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Неизвестный угнал у москвича дорогой автомобиль на западе города. Ущерб от действий злоумышленника превышает 6 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

23 января в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Mercedes-Benz. Машина была припаркована у дома 42 по улице Удальцова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, что три дня назад неизвестные угнали служебный автомобиль у сотрудника полиции на юге Москвы. Ведется розыск подозреваемых и самой машины.

Lada Priora была припаркована у ресторана McDonald's на Варшавском шоссе у дома 143. Выяснилось, что сержант полиции с разрешения начальства ездил на автомобильную заправку, после чего решил заехать в аптеку. Однако когда он вышел из помещения, то обнаружил пропажу машины.