Нападение на полицейского произошло на севере столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Приезжий напал на полицейского на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент случился на Ленинградском шоссе.

Экипаж автопатруля увидел троих подозрительных граждан на остановке "Новоподрезково". При виде полицейских неизвестные начали убегать. Одного удалось задержать, а другой напал на полицейского и попытался отобрать его табельное оружие.

"Подозреваемый повалил одного из полицейских на землю, нанося удары по лицу, пытался завладеть огнестрельным оружием, повредил сотруднику кисть правой руки. К злоумышленнику были применены физическая сила и спецсредство - наручники. Третий подозреваемый смог скрыться. Переживший нападение полицейский получил ссадины кисти и губы. После оказания медпомощи он продолжил несение службы", - сказал источник в полиции.

Оба задержанных являются уроженцами Узбекистана, выходцами из одного кишлака. При этом напавший на полицейского ранее привлекался к ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.