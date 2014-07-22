Четверо неизвестных ограбили автосалон на юго-востоке Москвы

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Четверо неизвестных в масках ограбили автосалон на юго-востоке столицы. Добычей злоумышленников стали примерно 250 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

Сообщение о грабеже поступило в полицию в ночь на понедельник. Сторож автосалона, расположенного на улице Полбина, д.21, стр.1 рассказал, что через забор перелезли четверо неизвестных в масках.

Злоумышленники связали веревкой охранника и мойщика машин, затем вскрыли банкомат, платежный терминал и кофейный аппарат, похитили деньги и скрылись, забрав с собой сервер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется розыск налетчиков.