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Происшествия

20 февраля, 13:53

Полицейские изъяли у пассажира авто более 350 граммов марихуаны

криминал задержания наркотики марихуана

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки обнаружили у пассажира машины на юге столицы более 350 граммов марихуаны, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Ночью 19 февраля полицейские на улице Подольских Курсантов, 22 остановили автомобиль Mitsubishi. Проверяя документы на машину, инспекторы обратили внимание, что пассажир автомобиля заметно нервничал.

В ходе личного досмотра у 24-летнего москвича во внутреннем кармане куртки нашли два полиэтиленовых свертка. Молодой человек человек был доставлен в полицию, где выяснилось, что изъятое вещество – марихуана, общей массой около 360 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Напомним, в конце января полицейские в ходе проверки обнаружили у водителя три килограмма марихуаны. Инцидент произошел на 111-м километре трассы М4 "Дон".

Оперативники остановили автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого сидел житель столицы. При досмотре в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты два пакета с веществом травянистого происхождения, общей массой около 3 килограммов. Химические исследования показали, что в пакетах была марихуана.

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