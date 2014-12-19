Неизвестные избили и ограбили водителя на юге Москвы

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На юге столицы неизвестные избили и ограбили автомобилиста, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным СМИ, напали на водители Bentely.

В четверг вечером, у дома по улице Генерала Белова, пятеро уроженцев Кавказа спровоцировали ДТП с легковым автомобилем, после чего нанесли побои водителю и похитили у него портфель. По словам потерпевшего, в портфеле находились деньги. Сумма похищенного устанавливается.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой". Стражи порядка разыскивают преступников.