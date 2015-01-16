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Происшествия

16 января 2015, 14:48

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на 17 миллионов рублей

криминал уголовные дела разбойные нападения

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на генерального директора одного из магазинов. Добычей злоумышленника стали 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка московского МВД.

Преступление было совершено 24 ноября прошлого года. Когда директор фирмы возвращался из торгового центра в офис, на него напали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, вырвали из рук сумку с деньгами и документами. После этого налетчики скрылись.

По данному факту возбудили дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

14 января в ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен ранее задержанный по другому делу уроженец Средней Азии. Мужчина заключен под стражу.

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Отметим, что 15 января пятеро неизвестных совершили дерзкое ограбление на востоке Москвы. Злоумышленники отняли 60 миллионов рублей у безработного москвича, который снял деньги в банке.

Безработный и трое его приятелей вышли из отделения, после чего к ним подбежали налетчики в масках, вооруженные пистолетом и автоматом. Нападавшие забрали сумку с деньгами и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется розыск злоумышленников.

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