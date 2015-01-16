Задержан подозреваемый в разбойном нападении на 17 миллионов рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на генерального директора одного из магазинов. Добычей злоумышленника стали 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка московского МВД.

Преступление было совершено 24 ноября прошлого года. Когда директор фирмы возвращался из торгового центра в офис, на него напали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, вырвали из рук сумку с деньгами и документами. После этого налетчики скрылись.

По данному факту возбудили дело по статье "Разбой в особо крупном размере".

14 января в ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен ранее задержанный по другому делу уроженец Средней Азии. Мужчина заключен под стражу.

Отметим, что 15 января пятеро неизвестных совершили дерзкое ограбление на востоке Москвы. Злоумышленники отняли 60 миллионов рублей у безработного москвича, который снял деньги в банке.

Безработный и трое его приятелей вышли из отделения, после чего к ним подбежали налетчики в масках, вооруженные пистолетом и автоматом. Нападавшие забрали сумку с деньгами и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется розыск злоумышленников.