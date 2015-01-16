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Происшествия

16 января 2015, 08:50

Грабители в масках отняли 60 млн рублей у безработного москвича

криминал преступления грабежи

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Пятеро неизвестных совершили дерзкое ограбление на востоке Москвы. Злоумышленники отняли 60 миллионов рублей у безработного москвича, который снял деньги в банке, сообщили M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Это произошло в четверг днем около 13.00 у отделения банка на шоссе Энтузиастов, дом 20. Безработный и трое его приятелей вышли из отделения, после чего к ним подбежали налетчики в масках, вооруженные пистолетом и автоматом.

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Нападавшие забрали сумку с деньгами и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", ведется розыск злоумышленников.

Отметим, что накануне в Дагестане задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в Москве. Добычей злоумышленников тогда стали почти 47 миллионов рублей.

Сам налет был совершен вечером 29 октября на юго-востоке столицы. Трое неизвестных, угрожая пистолетом, напали на инкассатора и охранника, после чего скрылись с деньгами на автомобиле Audi.

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