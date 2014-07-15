Полиция разыскивает лже-колдунов, укравших 2,7 миллиона рублей

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Столичная полиция разыскивает лже-целителей, которые "помогли" москвичке избавить семью от родового проклятия. Злоумышленники обманом выманили у женщины 2,7 миллиона рублей и скрылись, сообщает телеканал "Москва 24".

Преступление было совершено в одном из элитных районов города. Неизвестные подошли к женщине, которая, припарковав BMW X6, заходила в подъезд дома. За несколько минут они убедили жертву, что на ее семье лежит родовое проклятие, а виной тому - новая иномарка. Женщина немедленно отправилась в автоломбард, а вырученные деньги передала злоумышленникам.

"Они говорили о том, что на ней проклятье, а также на ее машине, и что необходимо данную автомашину сдать в ломбард, чтобы проклятие было снято", - заявил замначальника ОМВД, начальник полиции района Тропарево-Никулино Антон Белоус.

Пострадавшая рассказала правоохранителям о том, как происходил "обряд". Кроме того, женщина запомнила лицо одного из злоумышленников. В настоящее время уже составлен его фоторобот.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".