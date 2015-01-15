В столице ликвидировали банду торговцев "спайсами"

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Оперативники столичного управления ФСКН ликвидировали банду торговцев "спайсами", делавшую в день до 50 "закладок", сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Сначала правоохранители задержали на территории нескольких округов пять человек, забиравших курительные смеси из тайников. Они рассказали, что связывались с дилером по телефону, а деньги перечисляли на электронный счет.

В течение двух дней была установлена квартира, где проживала "диспетчер" банды. В ходе разговора с сотрудниками ФСКН она признала вину и сообщила, что ее сообщник делал закладки со "спайсами" и оставлял голосовые сообщения с указанием места.

После получения адреса женщина проверяла поступление денег на счет и сообщала покупателю место, где спрятан наркотик.

Правоохранители проверили около 30 мест, где подозреваемые хранили "товар", и изъяли несколько десятков пакетиков с курительными смесями. Например, "спайсы" прятали под козырьком подвала, на крыше металлического гаража, в перилах или под номерным знаком автомобиля.