У столичного рыбака обнаружили килограмм марихуаны

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Сотрудниками столичного УФСКН задержали в Печатниках рыбака, подозреваемого в сбыте марихуаны, сообщили m24.ru в пресс-службе ведомства.

В машине у фигуранта нашли килограмм наркотика. Как пояснил сам задержанный, он увлекается рыбалкой, и некоторое время назад недалеко от берега обнаружил конопляное поле.

Он собрал растения и привез к себе домой, где высушил и подготовил к сбыту. Изъятую партию он планировал сбыть за 250 тысяч рублей.

Несмотря на показания, у следствия есть версия, что рыбак регулярно занимался перевозкой и сбытом марихуаны на территории столичного региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его отправили под стражу. Теперь ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили поле дикорастущей конопли площадью в 5 гектаров в Раменском районе Подмосковья. На плантацию полицейских "вывел" молодой человек, ранее задержанный с партией марихуаны. Оказалось, что мужчина обнаружил поле и собирал там растения для последующей реализации.

Плантацию уничтожили, а задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконный оборот наркотиков". Сейчас он помещен под арест. Стражи порядка разыскивают его подельников.