Полицейские ЗАО задержали подозреваемого в сбыте героина

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На западе столицы полицейские изъяли у мужчины 95 граммов героина, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Задержанным оказался 33-летний житель Москвы, у него был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом, светлого цвета внутри.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество является смесью, в состав которой входит наркотическое средство – героин, общей массой 95,2 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.