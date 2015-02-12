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Происшествия

12 февраля, 13:04

У торговца оружием нашли дома 180 незарегистрированных ножей и кинжалов

криминал уголовные дела ножи холодное оружие

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

У жителя Москвы, продавшего оперативнику холодное оружие, нашли дома 180 ножей и кинжалов, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, в ходе "контрольной закупки" продал запрещенный к свободной продаже нож. Дома у подозреваемого нашли еще 180 единиц такого "товара", все найденное отправили на экспертизу.

На продавца завели дело про статье "Незаконный сбыт холодного оружия" и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее M24.ru сообщало, что житель Москвы с неоконченным юридическим образованием продавал наборы для самостоятельной сборки кастетов (запрещенное в России оружие).

По версии следствия, мужчина сделал чертежи и купил на строительных рынках Подмосковья необходимые детали, из которых изготовил около ста кастетов. Затем он снял на видео процесс сборки и разместил запись в своем интернет-магазине, уточнив, что, в отличие от уже собранного оружия, по отдельности детали продавать можно.

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