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Происшествия

07 января 2015, 09:37

Двое неизвестных ограбили художника Лифшица на севере столицы

криминал художники разбои

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Двое неизвестных на севере Москвы напали на художника Александра Лифшица. Мужчине нанесли ножевое ранение и ограбили его, сообщает Агентство "Москва".

Преступление было совершено около 1.30 у одного из домов по улице Усиевича. Неизвестные набросились на художника и несколько раз ударили его ножом. После этого злоумышленники отобрали у него 20 тысяч рублей и рюкзак с личными вещами.

Лифшиц госпитализирован с множественными ранениями груди, живота и левого плеча. Сумма ущерба от действий грабителей составила около 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Лифшиц известен тем, что иллюстрировал ряд журналов для детей. В частности, в 2006-2008 годах он сотрудничал с журналом "Крокодил". Также его иллюстрации печатались в журналах "Веселые картинки" и "Кибер-Кид".

С 2001 года художник является одним из постоянных иллюстраторов детского журнала "Кукумбер".

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