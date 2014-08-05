Преподавателя института МВД задержали за продажу штык-ножа XIX века

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Преподавателя Орловского юридического института МВД России задержали за продажу штык-ножа от винтовки конца XIX века, передает пресс-служба Московского транспортного управления СКР.

Как установило следствие, мужчина разместил в интернете объявление о продаже ножевидного штыка. 1 августа 2014 года он встретился с покупателем, в роли которого выступил полицейский, на ж/д станции "Лужки-Орловские".

После получения 15 тысяч рублей за оружие мужчину задержали. Эксперты установили, что штык подходит к винтовкам Веттерли образца 1870 года, винтовкам Веттерли-Витали образца 1870/87 года и морской винтовке Веттерли-Бертольдо образца 1882 года и относится к военному холодному оружию.

В отношении преподавателя завели уголовное дело по статье "Незаконный сбыт холодного оружия", максимальное наказание по которому составляет до 2 лет колонии.

Добавим, что в конце июля 2014 года МВД разработало проект закона, согласно которому покупка и продажа копий антикварного холодного оружия, охотничьих и спортивных ножей не будет уголовно наказываться.

В настоящее время разрешена продажа и покупка только старинного (антикварного) холодного оружия.