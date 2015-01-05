Бизнесмена ограбили на 1,5 миллиона рублей на востоке города

Фото: ТАСС/ Татьяна Силина

У бизнесмена украли автомобиль с 20 тысячами долларов, сообщает Агентство "Москва". Общая сумма ущерба от разбойного нападения оценивается в 1 миллион 450 тысяч рублей.

По данным полиции, накануне к предпринимателю подошли люди в масках и, угрожая похожим на пистолет предметом, усадили его в машину. Инцидент произошел на улице Руднева на востоке Москвы.

Забрав у мужчины автомобиль, злоумышленники отвезли его в подмосковное Раменское, высадили из машины и скрылись.

Ведется расследование, полиция устанавливает личности преступников.