Бизнесмена ограбили на 1,5 миллиона рублей на востоке города

Фото: ТАСС/ Татьяна Силина
У бизнесмена украли автомобиль с 20 тысячами долларов, сообщает Агентство "Москва". Общая сумма ущерба от разбойного нападения оценивается в 1 миллион 450 тысяч рублей.
По данным полиции, накануне к предпринимателю подошли люди в масках и, угрожая похожим на пистолет предметом, усадили его в машину. Инцидент произошел на улице Руднева на востоке Москвы.
Забрав у мужчины автомобиль, злоумышленники отвезли его в подмосковное Раменское, высадили из машины и скрылись.
Ведется расследование, полиция устанавливает личности преступников.