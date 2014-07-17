Квартиру актрисы Марины Нееловой обокрали в Москве

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Минувшей ночью из квартиры в доме на Потаповском переулке неизвестный совершил кражу драгоценностей, ценных вещей и крупную сумму денег, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшедшего и общая сумма ущерба", - добавили в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, кража была совершена в квартире актрисы театра "Современник" Марины Нееловой.

В настоящий момент определено, что ущерб превысит несколько миллионов рублей, сообщает информагентство.