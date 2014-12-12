Полицейские нашли икону за миллион долларов, пропавшую год назад

Фото: mvd.ru

Сотрудники угрозыска нашли икону XVI века "Спас Нерукотворный" стоимостью в миллион долларов, пропавшую год назад, сообщает пресс-служба МВД.

Икона была похищена в сентябре 2013 года из Троицкой церкви, расположенной в Оричевском районе Кировской области, в полиции завели дело по статье "Хищение предметов, представляющих особую ценность".

Нашли изображение в Москве, в помещении одной из бывших реставрационных мастерских.

Ранее в Егорьевском районе Московской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в краже религиозной утвари.

Он вместе с сообщником похитил две иконы и литой крест с распятием Христа. Общую стоимость украденной утвари оценили в более чем 50 тысяч рублей.