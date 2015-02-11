Задержан подозреваемый в краже кофейного оборудования на 1 миллион рублей

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже кофейного оборудования на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

6 февраля в полицию обратился представитель одной из торговых компаний. Заявитель сообщил, что по результатам проведенной инвентаризации на складе компании была выявлена пропажа кофейного оборудования.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Литовском бульваре. Им оказался 26-летний безработный житель Калужской области, который проник на склад и похитил товар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.