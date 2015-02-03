Со склада в Москве украли 72 тонны арматуры

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Москве со склада неизвестные похитили 72 тонны арматуры, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля на Нарвской улице. Там восемь злоумышленников в масках зашли на территорию складского комплекса и, угрожая охране ножами, связали их.

После этого злоумышленники пригнали два грузовика и автокран, погрузили арматуру и скрылись.

Общая сумма ущерба превысила миллион рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее столичные полицейские задержали грузчика, подозреваемого в краже кофемашин на 500 тысяч рублей. Злоумышленник вывез кофейные аппараты со склада и пытался их перепродать.

В середине января был ограблен склад в СВАО - туда приехал неизвестный на грузовике, представился сотрудником транспортной компании, погрузил в машину 2,1 тысячи комплектов полицейской формы стоимостью в 7,3 миллиона рублей и скрылся.