На фестиваль ColorFest в ЦАО привезут три тонны красок

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Фестиваль красок "холи" ColorFest пройдет в это воскресенье, 13 июля, на проспекте Академика Сахарова, сообщает пресс-служба центрального округа города. Здесь москвичам и гостям столицы предоставят возможность принять участие к настоящих красочных боях - участники события будут обливать друг друга красками.

Тем, кто боится испачкаться, волноваться нечего: на фестивале используются только индийские органические краски, которые легко смываются. Всего организаторы планируют привезти на мероприятие три тонны краски.

Все посетители фестиваля также смогут принять участие в танцевальных конкурсах и творческих мастер-классах. Будут развлекать "бойцов" и музыкой: выступят "Бандэрос", "Время и стекло", DJ Акелла, ST и МОТ.

Фестиваль индийских красок Холи прошел в "Лужниках"

Впервые ColorFest Впервые ColorFest прошел в 2013 году. Краски, которые используются на фестивале, изготовлены в Индии из куркумы и сандала. Эти порошковые красители абсолютно безопасны для здоровья и легко удаляются с одежды, рук и тела. Гости события собрались на выводном круге на ВВЦ. Оригинальная идея мероприятия принадлежит фестивалю красок "холи" – это индийский праздник, проходящий по всему миру. Люди обмазывают все и всех вокруг специальными красками. Их используют как в чистом виде, так и смешивают с водой.





Начало фестиваля - в 12.00. Окончание - в 19.00.