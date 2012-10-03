МКС угрожает космический мусор

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная космической станции угрожает мусор. Через 30 часов к МКС приблизятся обломки японского спутника, которые могут серьезно повредить обшивку станции.

"Уровень угрозы мы оцениваем как низкий, но не исключаем, что станции придется уворачиваться от обломков", - сообщили ИТАР-ТАСС в Центре управления полетами.

В настоящий момент решается вопрос о переводе МКС на другую орбиту. По одной информации, будет произведена корректировка орбиты, по другой - подобные меры не понадобятся.

Если корректировка все же потребуется, то для этой цели будет задействован двигатель модуля "Звезда".