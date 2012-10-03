Форма поиска по сайту

03 октября 2012, 13:13

Наука

МКС угрожает космический мусор

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная космической станции угрожает мусор. Через 30 часов к МКС приблизятся обломки японского спутника, которые могут серьезно повредить обшивку станции.

"Уровень угрозы мы оцениваем как низкий, но не исключаем, что станции придется уворачиваться от обломков", - сообщили ИТАР-ТАСС в Центре управления полетами.

В настоящий момент решается вопрос о переводе МКС на другую орбиту. По одной информации, будет произведена корректировка орбиты, по другой - подобные меры не понадобятся.

Если корректировка все же потребуется, то для этой цели будет задействован двигатель модуля "Звезда".

Несчастные случаи с космонавтами

В связи с существующей угрозой для МКС, вспомним о ЧП, которые происходили в космосе с советскими и российскими пилотами. Безусловно, такие всемирно известные трагедии, как взрыв ракеты при запуске на Байконуре и разрушение в полете "Челленджера" и "Колумбии" у всех на слуху, но были и другие ЧП, которые стоили здоровья, а иногда и жизни космонавтам.

Первой жертвой полетов стал космонавт Валентин Бондаренко. Он погиб не в космосе, а на Земле, при подготовке к полету. Бондаренко погиб из-за пожара в сурдокамере для подготовки космонавтов.

23 апреля 1967 года из-за отказа парашютного системы корабля "Союз-1" погиб космонавт Владимир Комаров.

30 июня 1971 года произошла разгерметизация спускаемого аппарата корабля "Союз-11", которая стоила жизни Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву.

Главное

