Космонавты поднимут флаг России на открытии Сочинской Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Пять советских и российских космонавтов 7 февраля поднимут флаг России на открытии XXII зимней Олимпиады в Сочи - первых соревнований такого уровня, которые проходят в нашей стране.

Этой чести удостоились Сергей Крикалев, Светлана Савицкая, Роман Романенко, Федор Юрчихин и Елена Серова, сообщает в четверг пресс-служба Федерального космического агентства (Роскосмоса).

Кроме того, накануне открытия Игр, Герой Советского Союза и России, рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе, начальник Центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев пронесет Олимпийский огонь по Сочи.

Светлана Савицкая - дважды Герой Советского Союза, первая женщина, выполнившая выход в открытый космос.

Елена Серова - первая за 17 лет россиянка, которая готовится к полету в космос, ее старт в составе экипажа космического корабля "Союз ТМА-14М" запланирован на сентябрь 2014 года.

Напомним, что в рамках эстафеты Олимпийского огня - самой протяженной за всю историю летних и зимних Игр - Олег Котов и Сергей Рязанский вышли в открытый космос с факелом Сочинской Олимпиады.