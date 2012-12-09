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09 декабря 2012, 12:37

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

коррупция Следственный комитет РФ ООН

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день, в 2003 году, в мексиканском городе Мерида на политической конференции была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Международный договор обязывает государства проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с ней. Кроме того, он предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных лиц и механизмы международного сотрудничества.

Конвенция вступила в силу в декабре 2005 года после ее ратификации 30 странами. Россия ратифицировала ее в марте 2006 года.

Подавляющее большинство преступлений коррупционной направленности расследуется в Следственном комитете России.

"За 9 месяцев 2012 года в производстве следователей Следственного комитета находилось 20 697 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, что почти на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Окончено расследование по 5 037 уголовным делам. По оконченным делам следователями выявлено и раскрыто в ходе расследования 5 085 преступлений коррупционной направленности, ранее не состоявших на учете (2011 г. – 2 542)", - говорится в сообщении ведомства.

Количество коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам, совершенных должностными лицами, в этом году составило 16 603.

Отметим, СК РФ является активным участником рабочих групп по выполнению Россией ряда международных антикоррупционных конвенций, в том числе Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, добавляется в материале.

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