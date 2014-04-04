Таможня Шереметьево задержала кубинца за попытку пронести 250 сигар

В Москве задержан кубинский контрабандист

В аэропорту "Шереметьево" при проведении таможенного контроля рейса Гавана – Москва задержали 34-летнего гражданина Кубы. Мужчина пытался незаконно провезти через таможенную границу 250 дорогих сигар, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным пресс-службы ФТС, инспектор таможни обратила внимание на большое количество однородных предметов. При дальнейшем досмотре в куртке пассажира в специально пришитых карманах по всей длине были обнаружены хорошо упакованные сигары.

При этом пассажир уверял таможенников, что привез сигары для друга.

В действиях кубинца усматриваются признаки административного правонарушения по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость сигар, назначено проведение товароведческой экспертизы.