24 апреля 2017, 21:41

Культура

Греческий порт Салоники продали почти за 232 миллиона евро

Фото: AP/Nikolas Giakoumidis

Порт Салоники в Греции продали за сумму, равную почти 232 миллионам евро. 67 процентов акций выкупили три компании, выиграв международный тендер на концессию порта до 2051 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Фонде по использованию государственного имущества HRADF, порт приобрели компании Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS. Общая стоимость договора превышает один миллиард евро.

В течение ближайших недель документы тендера проверит особая контрольная комиссия, а затем участники сделки смогут подписать соглашение о покупке акций.

Международный тендер на порт Салоники объявли в апреле 2014 года. 24 марта 2017 года, когда конкурс по приватизации завершился, обязывающие финансовые предложения представили три компании.

Сообщается, что во второй этап конкурса компаний также прошли ОАО "РЖД", однако, впоследствии руководство компании отказалось от намерения подавать обязывающие предложения.

