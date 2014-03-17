На Триумфальной площади планируют разбить сиреневый сад

Проект реконструкции Триумфальной площади от Buromoscow

После реконструкции на Триумфальной площади может появиться двухэтажная подземная парковка и сиреневый сад. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала архитектор, руководящий партнер архитектурной мастерской Buromoscow, ставшей одним из финалистов конкурса на разработку концепции Триумфальной, Ольга Алексакова.

"Наше предложение - разделить площадь на две зоны. Одна зона прилегает к Тверской, она прямоугольная. Вторая, которая прилегает к зданию Москомархитектуры, - парковая", - отметила Ольга Алексакова.

По ее словам, сейчас ситуация на площади не совсем понятная, так как здесь нет четкой организации, которую как раз и предлагает организовать Buromoscow. В свою очередь, генеральный директор Мастерской ландшафтного дизайна Arteza Дмитрий Онищенко отметил, что площади сейчас не хватает чего то объединяющего.



Проект реконструкции Триумфальной площади от Buromoscow

Согласно проекту архитектурной мастерской дорожная ситуация на площади не изменится. "Также нет прямого выезда на Тверскую, но есть проезд вдоль фасада филармонии, зала Чайковского. Парковка будет организована около гостиницы "Пекин" и Сада "Эрмитаж", - подчеркнула Ольга Алексакова.

Она добавила, что площадь станет полностью пешеходной. Для удобства горожан, на площади установят скамейки и подиумы.

Напомним, что 3 марта Архсовет назвал финалистов конкурса на разработку концепции нового облика Триумфальной площади. Лучшими жюри признало проекты немецкого архитектурного бюро "ST raum a", московского архитектурного BuroMoscow и бюро Wowhaus. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что все заявленные проекты будут доработаны.

Архитектурный конкурс на разработку концепции комплексного благоустройства Триумфальной вызвал огромный интерес как у профессионалов, так и у обычных горожан. Архсовет получил 127 заявок на участие в конкурсе и 44 проекта. Среди конкурсантов – проектные институты и архитектурные бюро, начинающие архитекторы, студенты.