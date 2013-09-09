На конкурсе "Россия 10" победили Коломенский кремль и "Сердце Чечни"

Фото: ИТАР-ТАСС

Организаторы конкурса "Россия 10" решили признать досрочными победителями и Коломенский кремль, и грозненскую мечеть "Сердце Чечни", сообщается на сайте оргкомитета.

"Россия 10" - общенациональный проект-конкурс 2013 года, организованный ВГТРК и Русским географическим обществом и призванный путем всеобщего голосования отобрать 10 визуальных символов России.

"Поскольку количество голосов за каждый из объектов-лидеров (кремль и мечеть. - Ред.) в полуфинале в десятки раз превышает количество голосов, отданных за любой другой объект конкурса, организаторы считают необходимым признать мечеть "Сердце Чечни" и Коломенский кремль досрочными победителями конкурса", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте "Россия 10".

Дальнейшее голосование в финале будет проходить с учетом двух уже имеющихся победителей.

По итогам второго этапа конкурса Коломенский кремль вышел на первое место, а мечеть имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни" стала второй. Власти Чечни приняли решение снять ее с конкурса из-за технического сбоя, произошедшего в ходе голосования, и потребовали от сотовых операторов вернуть деньги.

Коломенский кремль - одна из самых больших и мощных крепостей своего времени - строился в 1525-1531 годах при великом князе Василии III. К тому времени Русское государство уже присоединило Новгород и Псков и стремилось укрепить южные границы в борьбе с Казанским и Крымским ханствами. Устояв в битвах, крепость разрушалась от времени: в XVIII - начале XIX века местные жители разобрали на строительный материал значительную часть стен и башен, которых насчитывалось 17.

В настоящее время сохранившаяся часть Коломенского кремля отреставрирована и доступна для всех желающих. По своей площади - 24 гектара - Коломенский кремль совсем незначительно уступает Московскому.

Мечеть "Сердце Чечни". Фото: m24.ru/Сергей Новиков

Центральная мечеть Грозного "Сердце Чечни" была построена в 2008 году в начале проспекта Победы, сейчас носящего имя Владимира Путина. Мечеть, названная в честь погибшего в 2004 году президента республики Ахмата Кадырова, вмещает 10 тысяч верующих и является самой крупной на Северном Кавказе. За образец строители взяли османскую мечеть Хаджи-Лей Зади в турецком городе Конья.

Рядом с "Сердцем Чечни" располагаются Исламский университет имени шейха Кунта-хаджи, живописный сквер и комплекс высотных зданий "Грозный-сити".