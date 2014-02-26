В столице пройдет конференция о цифровых товарах "Digital Goods 2014"

Фото: dgconf.com

4 марта на площадке Digital October пройдет конференция "Digital Goods 2014", посвященная развитию электронной коммерции и потреблению цифровых товаров в интернете.

На встрече обсудят темы: "Способы монетизации цифрового контента", "Кейсы: лучшие российские и международные практики реализации цифрового контента", "Круглый стол: Как стимулировать пользователя платить за контент", "Мобильная коммерция", "Практические кейсы и рекомендации по работе с мобильными пользователями", "Безопасность и регулирование e-commerce технологий", "Мастер-класс: Подключение магазина к платежной системе и повышение чек-аута", "Маркетинг игр и контентных приложений".

"Представим себе мир всего через пару лет: смартфоны - вот чуть ли не главный способ покупки прямо в магазине. И заказ делается в этом же магазине, но только не через продавца, а через смартфон", - считает создатель компании Data Insight Федор Вирин.

Свои наработки представят компании: OZON.ru, PayPal, "ВТБ-24", Ru-Center, Sanoma Independent Media, PayOnline, "MOBI.Деньги", LinguaLeo, LITRES.ru, RusBase, "Наносемантика" и другие.

Старший вице-президент, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса "ВТБ24" Надия Черкасова расскажет о том, почему digital goods является трендом последних лет, а также представит актуальные сервисы и услуги.

"В PayPal мы ежегодно наблюдаем стремительный рост рынка цифрового контента. И в последнее время мы видим яркие тренды в этом сегменте. Именно о трендах нам бы хотелось поговорить с российскими предпринимателями в рамках конференции, а наши зарубежные партнеры и клиенты представят интересные кейсы", - сообщает глава PayPal в России Владимир Малюгин.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.