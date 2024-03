Певица Фрида Хювёнен о вдохновении и политическом климате Швеции

Фрида Хювёнен. Фото: fridahyvonen.com

12 сентября в театре-клубе "Мастерская" выступит скандинавская певица Фрида Хювёнен, которую называют шведским ответом Кейт Буш, Тори Эймос и Регине Спектор. Первая пластинка Фриды стала альбомом года в Швеции, после чего композиции певицы зазвучали по всей Европе и в США.

Лирика Фриды одновременно проста и глубока – это чьи-то фотографии, опубликованные в интернете, луна, делящая океан надвое или бабушка, мимолетно ею встреченная. Это эмоции и впечатления, накрывающие с головой в данный момент, но исчезающее через некоторое время. Свои истории певица рассказывает глубоким, запоминающимся голосом, аккомпанируя себе на пианино.

Недавно Фрида выпустила альбом To the Soul, на который вдохновилась во время путешествия по Индии и Африке. В нем она продолжает исследовать природу вещей и внутреннее состояние человека.

М24.ru пообщался с Фридой Хювёнен о ее путешествиях, вдохновении и политическом климате Швеции.

- Расскажите о будущем концерте – какую программу вы запланировали?

- Я исполню те песни, от которых получаю удовольствие в данный момент. Такой прием я использую в большинстве своих концертов. В московском концерте также будет участвовать моя прекрасная бэк-вокалистка Ловиса.

- Вас сравнивают с Кейт Буш и Тори Эймос. Как вы относитесь к этому?

- Кажется, если в настоящее время женщина садится за пианино, то ее всегда сравнивают либо с кем-нибудь из них, либо сразу с обеими. Меня это не трогает, однако у слушателей может создать предвзятое впечатление.

- Вы можете назвать этих исполнительниц своими любимыми?

- Нет, однако некоторые работы Кейт Буш мне нравится. Например, Hounds of love, Wuthering Heights, Running up that hill. А вот Тори Эймос никогда не захватывала, но я не слушала ее достаточно, чтобы иметь справедливое мнение.

Фрида Хювёнен. Фото: fridahyvonen.com

- Кто из музыкантов тогда вас впечатляет?

- Раньше я любила Бьорк, Нину Симон, Стину Норденстам, Патти Смит, Майлза Дэвиса, Джони Митчел.

А сейчас… не знаю. Меня больше впечатляют люди, задействованные в танце и литературе. Прямо сейчас я читаю Маргерит Дюрас и Ренату Адлер.

- По-моему, шведская музыка, литература и искусство - своего рода отдельный уникальный мир со своими собственными законами. Тут есть и меланхолия, и минимализм и кристальная ясность. Как вы думаете, какое место Швеция занимает в мировой музыкальной культуре?

- Я думаю, что Швеция играет большую роль в глобальной музыкальной культуре. Особенно, если учитывать размер нашей страны. Но мне кажется, что трудно говорить о шведском искусстве в целом, поскольку я вижу только разных людей, которые делают разные вещи. Возможно, для кого-то со стороны легче увидеть какую-то структуру.

- Ваш последний альбом To The Soul был написан под впечатлениями от путешествия по Индии и Африки. Что вас так поразило?

- Много вещей. Мне кажется, природа развивается там гораздо быстрее. У каждого животного будто есть четкий план, как перехитрить другое животное. А здесь на севере медведь - это просто медведь.

- Что еще вас вдохновляет?

- Мой метод: уйди в себя, слушай, пиши и живи где-то некоторое времея пока картина не прояснится. Процесс довольно естественный и простой, но нужно время, иначе ничего не произойдет.

Альбом To The Soul. Фото: fridahyvonen.com

- Климат и природа Швеции оказывают влияние на настрой?

- Возможно. Зима здесь долгая, часто много времени проводишь дома, зато есть время для чтения, мыслей, сна и игры на пианино.

Возможно влияние оказывает также политический климат. Даже в Швеции он сейчас не супер, однако у меня есть свобода писать о том, о чем я действительно хочу. Это не работает во многих странах.

- Помимо музыки, чем вы еще занимаетесь?

- Я люблю рисовать и танцевать. И лошадей.