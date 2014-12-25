Музыкальный фестиваль Motherland Christmas пройдет в МУЗЕОНе

Фото: muzeon.ru
В рамках фестиваля Motherland Christmas на сцене летнего кинотеатра парка искусств МУЗЕОН выступят новые отечественные группы. Они будут играть танцевальный инди-поп, гаражный рок, эксцентричную электронику, и мультяшный электро-поп.
По словам организаторов, посетителей порадуют качественным звучанием гитар и синтезаторов. Все желающие могут подпевать и танцевать под разноцветными мерцающими огнями.
В списке участников - La Vtornik, Cheese People, "Гриша любит грушу", Nikola Tesla & Thee Coils, "Электрофорез", Sonic Death, Magnetic Poetry, Gayana, Oligarkh и Yana Blinder.
На территории будет работать фудкорт с горячим кове, безалкогольным глинтвейном, домашними сладостями, выпечкой и бургерами.
Откроется для посетителей и праздничная ярмарка, где можно будет купить новогодние подарки, елочные игрушки и теплые шарфы.
Фестиваль пройдет с 8 по 10 января. Начало в 17.00. Вход свободный.
Motherland ChristmasЗадача фестиваля – поддержка и продвижение молодых российских исполнителей. В разное время на Motherland выступали выступали Pompeya, On-The-Go, Motorama, Tesla Boy, "СБПЧ", The Retuses.
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