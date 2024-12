Группа Smokie выступит в "Крокус Сити Холл"

Фото: facebook.com/smokie1974

11 февраля в "Крокус Сити Холле" пройдет концерт группы Smokie. Вместе с российскими поклонниками музыканты отметят юбилей своего самого популярного – третьего по счету – альбома под названием Midnight Cafe. Коллектив исполнит его практически целиком.

Этот альбом 38 недель подряд находился в чартах Германии на шестом месте, и вошел в американский список Billboard. Самые известные хиты альбома – I'll Meet You At Midnight, Wild Wild Angels, Something's Been Making Me Blue и другие.

Как отмечают организаторы, Midnight Cafe исполняется 40 лет.