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Культура

24 декабря 2014, 14:36

Фестиваль "Усадьба Jazz" переедет в "Царицыно"

концерты Царицыно Усадьба Jazz свежий воздух фестивали и праздники

Фото: usadba-jazz.ru

Фестиваль "Усадьба Jazz" меняет традиционную площадку – в будущем году он впервые пройдет в музее-заповеднике "Царицыно", сообщается на сайте события. Даты проведения фестиваля – 20 и 21 июня.

Раньше, напомним, "Усадьба Jazz" собирала поклонников музыки в Архангельском. Организаторы объясняют переезд тем, что в "Царицыне" больше места, кроме того, этот парк находится рядом с метро (станции "Орехово" и одноименная, "Царицыно").

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"Похоже, в новом году мы начинаем новую жизнь! После одиннадцати лет в любимом Архангельском мы отправляется в "Царицыно". Здесь я вижу массу новых возможностей для синтеза, больше измерений, творческого простора", - рассказала автор и идеи и президент фестиваля Мария Семушкина.

Организаторы "Усадьбы Jazz" обещают, что в "Царицыне" разместятся шесть музыкальны сцен, площадки для поэтических чтений, спорта и игр, выставка арт-объектов, фудкорт и другие развлечения. Гости фестиваля услышат джаз, фанк, рок, электронику, танцевальную и этно-музыку.

Фестиваль "Усадьба Jazz" в 2015 году пройдет уже в 12-й раз. Это событие, которое ведет свою историю с 2004 года, объединяет поклонников джаза, фанка, джаз-рока, блюза и других музыкальных направлений.

С 2004 года на сценах фестиваля выступили более 400 артистов и бэндов со всего мира.


Интервью M24.ru с Марией Семушкиной читайте здесь.

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