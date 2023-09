Московский концерт группы The Big Pink организовали сами поклонники

"Афиша": концерт группы The Big Pink в клубе "Москва-Холл"

В Москве 25 января выступит английская группа The Big Pink. Удивителен здесь не столько факт приезда почти не известной группы, сколько то, как именно организован концерт.

Сделано это без промоутеров и посредников, силами самих поклонников. Если опыт будет признан удачным, то по той же схеме к нам начнут привозить и других западных исполнителей.

Инициатива по организации таких мероприятий реализуется на сайте I'm in. Там посетителям предлагается заранее купить билет музыкантов, которых они хотели бы видеть в Москве. Когда собирается достаточно денег для приезда любимых исполнителей, авторы сайта выходят на связь с артистами и устраивают их гастроли.

Правда, для группы The Big Pink удалось собрать вовремя лишь половину суммы, так как коллектив пока знают немногие россияне. Он был создан всего шесть лет назад, в 2007 году.

Фото: facebook.com/musicfromthebigpink

Название The Big Pink взято из дебютного альбома группы The Band. Британцы играют электро-рок и шугейзинг (один из видов альтернативного рока, где исполнители не устраивают яркие шоу, а ведут себя отстраненно и апатично).

Прославились музыканты песней Dominos. Пока они выпустили только два альбома - A Brief History of Love и Future This, причем второй был признан британскими критиками неудачным.

Так ли это, можно будет оценить на концерте в клубе "Москва Hall", он начнется в 20:00. Цена билетов - от 1200 рублей.