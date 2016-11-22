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Культура

22 ноября 2016, 17:05

Ночь в Нью-Йорке: тематическая вечеринка в ресторане "Арбат 13"

концерты

Джаз, чулочки, красная помада, веселье и опасность

Дата: 23 ноября в 20:30.

Место: ресторан "Арбат 13".

Фото: facebook.com/bumpngrindband

Ради чего идти: чтобы не просто увидеть новое шоу кабаре "Музыкальная шкатулка", но и поучаствовать в нем. Сюжет шоу "Американские гастроли, или Ночь в Нью-Йорке" закручен вокруг актрис лондонского мюзик-холла, отправившихся на гастроли в Нью-Йорк. Пригласивший их импресарио оказывается очень необычным человеком.

Что еще: музыкальная составляющая шоу – известные песни вроде New-York, New-York или Bei Mir Bist Du Schoen. Внимание: все тексты переведены на русский язык!

Цена: 1500 рублей.

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