Ночь в Нью-Йорке: тематическая вечеринка в ресторане "Арбат 13"

Джаз, чулочки, красная помада, веселье и опасность
Дата: 23 ноября в 20:30.
Место: ресторан "Арбат 13".
Фото: facebook.com/bumpngrindband
Ради чего идти: чтобы не просто увидеть новое шоу кабаре "Музыкальная шкатулка", но и поучаствовать в нем. Сюжет шоу "Американские гастроли, или Ночь в Нью-Йорке" закручен вокруг актрис лондонского мюзик-холла, отправившихся на гастроли в Нью-Йорк. Пригласивший их импресарио оказывается очень необычным человеком.
Что еще: музыкальная составляющая шоу – известные песни вроде New-York, New-York или Bei Mir Bist Du Schoen. Внимание: все тексты переведены на русский язык!
Цена: 1500 рублей.