Ночь в Нью-Йорке: тематическая вечеринка в ресторане "Арбат 13"

Джаз, чулочки, красная помада, веселье и опасность

Дата: 23 ноября в 20:30.

Место: ресторан "Арбат 13".

Фото: facebook.com/bumpngrindband

Ради чего идти: чтобы не просто увидеть новое шоу кабаре "Музыкальная шкатулка", но и поучаствовать в нем. Сюжет шоу "Американские гастроли, или Ночь в Нью-Йорке" закручен вокруг актрис лондонского мюзик-холла, отправившихся на гастроли в Нью-Йорк. Пригласивший их импресарио оказывается очень необычным человеком.

Что еще: музыкальная составляющая шоу – известные песни вроде New-York, New-York или Bei Mir Bist Du Schoen. Внимание: все тексты переведены на русский язык!

Цена: 1500 рублей.