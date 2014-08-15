Суббота24: объедаемся сладким и танцуем среди медуз

Джаз в саду "Эрмитаж", День Гоголя, Фестиваль хлеба и еще 21 событие на субботу, 16 августа.

Фото: m24.ru

10:00-18:00 Объедаемся вкусностями на фестивале сладостей





В этом году уже в девятый раз в 75-ом павильоне ВДНХ пройдет Московский международный фестиваль сладостей. Откусить по кусочку от тортов, конфет, шоколада, пастилы, мармелада, вафель, булочек, халвы и мороженого можно будет с 10:00 до 18:00. Одновременно здесь пройдет ярмарка меда, мастер-классы и дегустации.

Место: ВДНХ, Проспект мира, дом 119 ВДНХ, Проспект мира, дом 119 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

10:00-18:30 Следим за соревнованиями автогонщиков и пилотов ВВС

Любителей высоких скоростей ждут на авто и авиа шоу "Форсаж", которое пройдет на аэродроме "Раменское" в подмосковном Жуковском. Здесь будут соревноваться звезды мирового автоспорта и лучшие пилоты ВВС. В шоу заявлены поршневые, учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты, легкие и тяжелые истребители. Автомобили также поделены на категории: от серийных спортивных машин и суперкаров до специально подготовленных болидов.В промежутках между заездами пройдут автограф-сессии с гонщиками и пилотами. Обратите внимание, въезд в Жуковский на личном транспорте возможен только при наличии парковочного билета.

Место: аэродром "Раменское", город Жуковский, улица Кооперативная, дом 10 аэродром "Раменское", город Жуковский, улица Кооперативная, дом 10 Цена: парковочный билет платный



Фото: m24.ru

11:00-20:00 Изучаем портреты незнакомцев в галерее "Триумф"

В Москву привезли фотопортреты итальянского мастера Маттиа Кампо Далль’Орто. Выставка "Идеальные незнакомцы" в галерее "Триумф" основана на снимках никому не известных людей, запечатлеть которых удалось в канун Первой мировой войны. Здесь есть солдаты, представители высшего общества, дети и их матери. Эти фотографии Далль’Орто собирал по всей Европе: от Австрии до Великобритании. Каждый портрет Маттиа художественно обработал – перерисовал и снял получившиеся рисунки на Polaroid.

Место: Галерея "Триумф", улица Ильинка, дом 3/8, строение 5 Галерея "Триумф", улица Ильинка, дом 3/8, строение 5 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

11:00-21:00 Смотрим снимки литовского фотографа

В Центре фотографии имени братьев Люмьер на этой неделе открылась выставка "БОЛЬШАЯ ФОРМА". Это самая масштабная выставка литовского фотографа Ромуальдаса Пожерскиса, которая когда-либо проходила в Москве. Используя литературную терминологию, кураторы выставки обращают внимание на то, что этот автор тяготеет к "большой форме" - эпосу, обобщениям. В зале представлено более 70 работ, которые трактуют такие темы, как взаимоотношения человека и города, духовность родного народа, старость и беспризорное детство.

Место: Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, дом 3, строение 1 Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, дом 3, строение 1 Цена: вход платный



Фото: lumiere.ru

12:00-18:00 Играем в одно кольцо на ВДНХ

В эти выходные на территории обновленной ВДНХ пройдет Кубок мэра по стритболу 1х1 - это первый подобный чемпионат среди любителей в Москве. В субботу пройдет отборочный этап, по итогам которого будут отобраны 32 лучших игрока. Они сразятся в воскресенье за звание победителя. Если хотите поучаствовать - пройдите регистрацию, если нет - просто приходите побросать мячик. Также здесь можно будет увидеть на Slam Dunk Contest - конкурс по броскам сверху.

Место: ВДНХ, Проспект мира, дом 119 ВДНХ, Проспект мира, дом 119 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

12:00-20:00 Пробуем сто видов хлеба

В эти выходные в Парке искусств МУЗЕОН пройдет фестиваль, посвященный главному продукту русского стола – хлебу. Посетители парка смогут попробовать хлеб, испеченный по старинным рецептам, проследить, как менялись рецептура и вкусы людей на протяжении веков. Гости познакомятся с сотнями видов хлеба, муки, узнают об особенностях изготовления сушек, баранок и хлебцев. Самые любознательные смогут собственноручно испечь хлеб. Мастер-классы будут проходить в течение всего дня в специальном шатре, расположенном на сцене-подиуме возле нового вернисажа.

Место: Крымская набережная, Парк искусств МУЗЕОН Крымская набережная, Парк искусств МУЗЕОН Цена: бесплатно

Фото: ИТАР-ТАСС

12:00-20:00 Окунаемся в хип-хоп культуру

Волна праздничных мероприятий в честь Международного дня молодежи докатится в эту субботу и до Таганского парка. Происходящее в парке будет крутиться вокруг хип-хоп культуры: проведут мастер-классы по граффити, рэп-фристайлу, брейк-дансу и диджеингу, а кроме того нарисуют арт-автобус и устроят джем-сейшн с барабанами, битбоксом, диджейским пультом и речитативом.

Место: Таганский парк, улица Таганская, владение 40-42 Таганский парк, улица Таганская, владение 40-42 Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

12:00-20:00 Приветствуем швейцарское искусство

В пятницу в Государственном центре современного искусства на Зоологической улице открывается выставка Kulturprozent. Это первая в России выставка швейцарского современного искусства из коллекции Музея современного искусства Мигрос, и проходит она в рамках Фестиваля коллекций современного искусства. На выставке будут представлены экспериментальные работы в области живописи, скульптуры, инсталляций, фото- и видеоискусства.

Место: ГЦСИ, улица Зоологическая, дом 13, строение 2 ГЦСИ, улица Зоологическая, дом 13, строение 2 Цена: вход платный



Фото: facebook.com/ncca.moscow

12:00-21:00 Знакомимся с культурой ВАО в Перовском парке

В парке "Перово" в эти выходные пройдет Культ-пикник - одно из мероприятий в череде Дней культуры в московских периферийных округах. Гости смогут посетить мастер-классы по наивной живописи и изготовлению народной куклы, а также послушать лекции о жизни цариц и царевен в Измайловском дворце, о философии экономики Востока и Запада и об истории русского садово-паркового искусства. Корме того, Музей наивного искусства организует квест-путешествие, а Зоопарк - выставку, приуроченную к своему 150-летию. На праздники будут представлены локальные культурные учреждения, записаться в которые можно на месте.

Место: парк "Перово", улица Лазо, владение 7 парк "Перово", улица Лазо, владение 7 Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

12:00-21:00 Путешествуем по Москве Льва Толстого и записываемся в библиотеки ЮАО

В парке у реки Городня в рамках "Дней культуры" и фестиваля "Лучший город Земли" сотрудники библиотек Южного административного округа проведут акцию "Рядом с Вами мы живем". Здесь вам предложат посетить мастер-классы, посмотреть поэтический перформанс и спектакли по народным сказкам. Детей ждут викторины, игры, аквагрим и виртуальное путешествие по Москве Льва Толстого. Взрослым покажут, как расписывать тарелки "под хохлому", составлять гофрированную цветочную композицию и мастерить изделия из ткани, бумаги, красок и прочих подручных средств. А еще в этот день запланированы ликбезы по шашкам, шахматам и настольным играм: "Активити" и "Монополия". У участников акции есть возможность узнать, какие кружки, клубы, библиотеки и творческие студии работают в ЮАО. В понравившиеся можно записаться на месте.

Место: парк у реки Городня, улица Братеевская, дом 18, корпус 5 парк у реки Городня, улица Братеевская, дом 18, корпус 5 Цена: бесплатно



Фото: ИТАР-ТАСС

12:00-21:00 Занимаемся йогой и слушаем индийских артистов

Попробовать блюда индийской кухни, заняться йогой и купить сувениры из Индии можно будет в эту субботу в парке "Сокольники". Здесь пройдет фестиваль индийской культуры, приуроченный ко Дню независимости Индии. Гостей парка ждут большой гала-концерт индийских и российских артистов, танцевальные номера и многочисленные конкурсы. Детям тоже будет чем заняться – для них организаторы подготовили специальную программу.

Место: парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1, строение 1 парк "Сокольники", Сокольнический вал, дом 1, строение 1 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

12:00-22:00 Дегустируем африканские блюда

В саду имени Баумана будут знакомить с африканской культурой. В эту субботу там пройдет горячий Afrofest. Дегустация национальных блюд, шоу-программа с участием певцов и танцоров из Африки, ярмарка нестандартных сувениров, уроки лепки, плетение африканских косичек, курсы иностранного языка – все это ждет гостей сада. Тем, кто любит подвижный отдых, придется по душе африканская игра "авале".

Место: сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15 сад имени Баумана, улица Старая Басманная, дом 15 Цена: бесплатно

Фото: m24.ru

12:00-22:00 Видим Бога на дизайн-заводе FLACON

На дизайн-заводе FLACON в этот уикенд пройдет IV Международный фестиваль короткометражных фильмов “Вижу Бога”. Задача фестиваля - показать отношение современных людей к Богу, используя художественные средства. В этом году в программе - 65 короткометражек, снятых авторами из России, Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана. Одновременно будет проходить зрительское голосование за самую выдающуюся работу этого года. Победитель, имя которого огласят в воскресенье вечером, получит приз в размере 44 444 рублей.

Место: дизайн-завод FLACON, площадка The CUBE, Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, вход 5 дизайн-завод FLACON, площадка The CUBE, Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, вход 5 Цена: вход платный



Фото: facebook.com/iseegod

14:00-20:00 Кидаемся в друзей красками

Гости парка "Фили" смогут принять участие в красочных боях – здесь пройдет индийский фестиваль красок Холи. Краски не испачкают вашу одежду, так как они изготовлены в Индии из куркумы и сандала. Эти органические порошковые красители абсолютно безопасны для здоровья и легко удаляются.

Место : парк "Фили", Большая Филевская улица, дом 22, строение 1 : парк "Фили", Большая Филевская улица, дом 22, строение 1 Цена: бесплатно, пакет красок – платно. Вход со своей краской запрещен



Фото: m24.ru

15:00-19:00 Ходим под ручку с Чичиковым на Гоголевском бульваре

В рамках летнего фестиваля "Лучший город Земли" на Гоголевском бульваре в эту субботу пройдет бал-карнавал, посвященный творчеству великого русского писателя Николая Гоголя. На празднике будет четыре зоны, каждая из которых расскажет об одной из стран, в которых побывал писатель. В "Италии" проведут венецианский карнавал, во "Франции" выступят клоуны и мимы, в "Германии" устроят шоу ходулистов, а в Австро-Венгрии споют оперные пассажи. Во время прогулок по бульвару гостей будут сопровождать гоголевские персонажи.





Место: Гоголевский бульвар Гоголевский бульвар Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

15:00-20:00 Провожаем лето ярко

Лето заканчивается, но разве это повод для грусти? В парке "Фили" предлагают насладиться августовским солнцем и принять участие в карнавале "Все цвета лета". Приглашают тех, кому не сидится дома, - школьников, студентов, офисных клерков, бабушек и дедушек. Им предложат раскрасить себя во все цвета радуги. Атмосферу радости будут создавать барабанщики из оркестра "Маракату". А еще на сцене выступят участник "Новой волны" и детского "Евровидения" Саша Лавера и артисты молодежной студии танца "Мечта". Все желающие смогут принять участие в мастер-классах от лучших столичных хореографов, а после – в танцевальном флешмобе.

Место: парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 22 парк "Фили", улица Большая Филевская, дом 22 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

15:00-21:00 Наслаждаемся джазом в саду "Эрмитаж"

В эти выходные в столице пройдет международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж". Ожидается настоящий праздник для меломанов. На сцене под открытым небом выступят кларнетист и саксофонист Валерий Киселев вместе с ансамблем классического джаза - музыканты представят программу "Мелодии Нового Орлеана", исполнив блюз и регтайм. Порадуют своими выступлениями квинтет Ваагна Айрапетяна, квартеты Романа Секачева и Алексея Иванникова, а также американская вокалистка Ада Дайер и квартет Евгения Рябого.

Место: сад "Эрмитаж", Каретный ряд, дом 3 сад "Эрмитаж", Каретный ряд, дом 3 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

16:00-22:40 Лакомимся вареньем и слушаем Дэвида Крейга

Суббота объявлена в Москве "Днем варенья". Это кульминация масштабного фестиваля "Московское варенье", который стартовал 8 августа. Сладкоежек ждут праздничные гулянья и карнавал. На Лубянской площади пройдет концерт, организованный столичными рестораторами. Выступать будут Пелагея, Дэвид Крейг, Akon, Крис де Бург и группа "Секрет". На Тверской улице – от Манежной до Пушкинской площади – пройдет Фруктовый карнавал. Участие в нем примут уличные театры, ходулисты, мимы и клоуны. На карнавале будут организованы мастер-классы по приготовлению варенья и конкурсы. Здесь можно будет поиграть в Fruit Ninja и продегустировать варенье.

Место: Лубянская площадь и Тверская улица Лубянская площадь и Тверская улица Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

16:00-23:00 Пуляемся из водного оружия во дворе бизнес-центра

Во дворе бизнес-центра "Красная роза" в эту субботу пройдет фестиваль Stay Hungry Backyard. Здесь будет можно поесть мороженого и напиться лимонадов, в после побегать и пострелять во всех вокруг из водяных пистолетиков и брызгалок. Кроме того, будут горы стрит-фуда и всяческих освежающих напитков, а также шезлонги и сеновал.

Место: бизнес-центр "Красная роза", улица Тимура Фрунзе, дом 11 бизнес-центр "Красная роза", улица Тимура Фрунзе, дом 11 Цена: бесплатно



Фото: m24.ru

19:00-22:00 Погружаемся в "новую волну"

В культурном центре "Пунктум" в эту субботу пройдет показ культового фильма французской "новой волны" - "На последнем дыхании" Жана-Люка Годара. В центре сюжета - прожигатель жизни в исполнении Жана-Поля Бельмондо. Мужчина зарабатывает кражей машин, но в его жизни нет места беспокойству, пока он не убивает полицейского. Что происходит дальше - смотрите на экране. Показ будет сопровождаться дискуссией, в ходе которой вы сможете получше разобраться в феномене "новой волны".

Место: культурный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5 культурный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

19:00-07:00 Танцуем в логове медуз

Субботним вечером в недавно открывшемся арт-кластере "Корабль Брюсов" появится новый клубный проект "Meduza". Обещают эксклюзивную мощнейшую аудио-систему на открытом воздухе и выступление уже набравшего популярность в Европе румынца Charlie. Вечеринка будет посвящена единственному бессмертному, самоомолаживающемуся существу на планете - медузе Turritopsis Nutricula. Организаторы грозятся построить целое логово медуз, для полнейшего погружения.

Место: Корабль Брюсов, Крымская набережная Корабль Брюсов, Крымская набережная Цена: вход платный



Фото: facebook.com/events/495036390631104

21:30-23:30 Болеем за сардинский футбол

Субботним вечером в открытом кинотеатре парка искусств МУЗЕОН в рамках фестиваля итальянских комедий "FelicitÀ Italiana" пройдет показ фильма "Арбитр". Это широкоформатное черно-белое кино показывает нешуточные страсти на затоптанном футбольном поле в Сардинии, где сталкиваются настоящие маньяки, преданно любящие спорт. В роли судьи - небезызвестный Стефано Аккорси, знакомый зрителям по мелодраме "Последний поцелуй".

Место: кинотеатр МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 кинотеатр МУЗЕОН, Крымский вал, владение 2 Цена: вход платный



Фото: ИТАР-ТАСС

22:00-04:00 Вспоминаем лучшие серии сериала "Друзья"

В августе 2014 года самый, пожалуй, известный сериал всех времен и народов – "Друзья" – отметит 20-летие. В эту честь в ночь с 16 на 17 августа в Летнем Пионере состоится Пионерская ночь сериала. Специально для события были отобраны лучшие серии "Друзей", также фанаты сериала смогут встретиться с "русским голосом" Моники и Рейчел Ольгой Сириной, и Людмилой Ильиной – голосом всех остальных женских персонажей. Перед показом зрителей ждет ди-джей сет, а также бесплатные напитки.

Место: Парк Горького, Летний Пионер Парк Горького, Летний Пионер Цена: бесплатно, но необходима регистрация



Фото: pioner-cinema.ru

В течение дня Восхищаемся покорителями волн

На этой неделе на экраны выходит австралийский фильм 2012 года о серферах. Сюжетная линия закручена вокруг двух растрепанных братьев, которые с детства ловят волну, но пока что не научились зарабатывать на этом. Неожиданная встреча заставляет их по-иному посмотреть на свою жизнь, и они решаются открыть собственный бизнес, выросший из любви обоих к морю и доске.

Место: кинотеатры города кинотеатры города Цена: вход платный

