Лауреаты конкурса Чайковского дадут старт новому сезону Московской консерватории

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4 сентября состоится открытие нового сезона в Большом зале консерватории. Первый концерт посвящен самому громкому событию летних месяцев – XV конкурсу имени Чайковского. На сцену выйдут Дмитрий Маслеев (I премия, фортепиано), Лукас Генюшас (II премия, фортепиано), Гайк Казазян (III премия, скрипка), Александр Бузлов (III премия, виолончель). В программе концерта произведения Чайковского, Бетховена, Паганини, Шопена, Шумана.

Предстоящий сезон для Московской консерватории особенный – в 2016 году ведущий музыкальный вуз страны отметит 150-летний юбилей. Ее история хранит немало ярких страниц, в том числе, связанных с концертной жизнью. В абонементах сезона 2015-2016 многолетние традиции и творческие связи найдут свое продолжение.

Абонементы №№1, 3 и 6 включают в себя концерты Симфонического оркестра студентов Московской консерватории, состоящего из учащихся оркестрового факультета. Первый концерт коллектива в сезоне намечен на 13 сентября, за дирижерский пульт встанет Геннадий Рождественский. В программу войдут произведения Яна Сибелиуса, чей юбилей (150 лет со дня рождения) празднуют на протяжении всего года, а кульминация торжеств придется на 8 декабря. В октябре оркестр исполнит с Александром Лазаревым Третью симфонию (1989) Николая Корндорфа и концерт для скрипки и виолончели (солисты – Александр Бузлов и Айлен Притчин).

Ближе к концу сезона, в начале июня, студентам предстоит сыграть программу, полностью состоящую из произведений Стравинского. Этот вечер стоит чуть особняком – на одной сцене со студентами появится Владимир Юровский, практически не выступающий в России с другими коллективами, кроме возглавляемого им Госоркестра Светланова.

Всего консерватория предлагает 46 абонементов. Один из них принадлежит Камерному хору (художественный руководитель – Александр Соловьев), который отметит 20-летие со дня основания. Формула их успеха – в сочетании классики и современности, в работе "на стыке жанров", в умении объединять вокруг себя великолепных солистов.

В программах юбилейного сезона с хором выступят Вероника Джиоева, Екатерина Мечетина, Даниил Крамер.

В рамках абонемента № 2 запланированы три гала-программы: первая – с Денисом Мацуевым, вторая – с Хиблой Герзмавой, третья – с плеядой воспитанников скрипичного класса Эдуарда Грача.

К юбилею вуза приурочен сентябрьский музыкальный фестиваль "Творческая молодежь Московской консерватории", традиционно дающий возможность заглянуть в будущее российского исполнительского искусства. Он стартует 1 сентября в Малом зале и продлится практически до конца месяца. Среди участников Анастасия Нестерова (фортепиано), Наиль Мавлюдов (фортепиано), Айлен Притчин (скрипка), Глеб Степанов (виолончель) и уже упомянутый Лукас Генюшас (фортепиано). На закрытии фестиваля на сцену Большого зала Чайковского выйдут Андрей Гугнин (фортепиано), Дмитрий Шишкин (фортепиано), Сергей Поспелов (скрипка), Степан Стариков (скрипка).