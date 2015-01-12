Группа Олега Нестерова "Мегаполис" выступит в клубе "Б2"

Олег Нестеров. Фото: facebook.com/oleg.nesterov.315

15 января в клубе "Б2" состоится первый в новом году концерт группы "Мегаполис". Последняя работа коллектива - пластинка "Из жизни планет", посвященная кинематографу времен оттепели. Проект, который основатель "Мегаполиса" Олег Нестеров называет "кладбищенским", начинался с книги, а в итоге вылился в масштабный памятник 1960-м годам.

Группа "Мегаполис" была основана в Москве в 1987 году. Тогда же был издан дебютный альбом "Утро" и прошло первое выступление на фестивале московской рок-лаборатории в ДК имени Горбунова. Многие песни группы написаны на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Андрея Вознесенского.

В середине 1990-х один из основателей группы Олег Нестеров занялся продюсерской деятельностью, а в 1996 году был выпущен альбом "Гроза в деревне", после чего коллектив ушел в продолжительный отдых и выпускал лишь отдельные песни.

Из музыки отцы-основатели группы Олег Нестеров и Михаил Габолаев никогда не уходили. За эти годы их независимая звукозаписывающая компания "Снегири" успела выпустить около 150 релизов, в том числе альбомы "Маши и Медведей", Найка Борзова и "Ундервуда".

В 2010 году, после четырнадцати лет молчания, "Мегаполис" вернулся с альбомом "Супертанго". А в апреле 2014 года состоялся релиз "Из жизни планет" - это целый мультимедиа-проект, а новые песни - саундтреки к не увидевшим свет кинолентам. Всего их четыре: "Причал" (1960), "Семь пар нечистых" (1963-1965), "Предчувствие" (1953-1976) и "Прыг-скок, обвалился потолок" (1970-1974). Музыканты работали над материалом в замке на окраине Латвии. Все композиции можно послушать на сайте проекта.

Начало - в 21.00, стоимость билетов - от 700 рублей.

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