Концерт онлайн: Майя Асусэна зажигает сердца в арт-клубе "Дуровъ"

Фото: vk.com/mayaazucena
11 февраля в арт-клубе "Дуровъ" в рамках музыкального проекта "Jazz in Motion" выступят Майя Асусэна и Трио Олега Бутмана.
Майя Асусэна – американская певица из Нью-Йорка и обладательница престижных музыкальных наград. Она ни в чем не уступает таким признанным лидерам шоу-бизнеса, как Джил Скотт, Максвелл и Бейонсе.
Своим голосом Майя покорила почти весь мир и теперь приехала в Москву, чтобы порадовать поклонников и завоевать новые молодые сердца экспрессивными песнями в стиле hip-hop, soul и R&B.
Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн. Начало в 20.00.
- Когда: 11 февраля, 20.00
- Что: концерт американской певицы
- Кто: Майя Асусэна
- Кому смотреть: поклонникам певицы и любителям hip-hop, soul, R&B