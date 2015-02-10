Концерт онлайн: Майя Асусэна зажигает сердца в арт-клубе "Дуровъ"

Фото: vk.com/mayaazucena

11 февраля в арт-клубе "Дуровъ" в рамках музыкального проекта "Jazz in Motion" выступят Майя Асусэна и Трио Олега Бутмана.

Майя Асусэна – американская певица из Нью-Йорка и обладательница престижных музыкальных наград. Она ни в чем не уступает таким признанным лидерам шоу-бизнеса, как Джил Скотт, Максвелл и Бейонсе.

Своим голосом Майя покорила почти весь мир и теперь приехала в Москву, чтобы порадовать поклонников и завоевать новые молодые сердца экспрессивными песнями в стиле hip-hop, soul и R&B.

Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн. Начало в 20.00.