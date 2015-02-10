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Культура

10 февраля, 15:56

Концерт онлайн: Майя Асусэна зажигает сердца в арт-клубе "Дуровъ"

концерты прямые трансляции Дуровъ Москва онлайн R&B Майя Асусэна hip-hop soul

Фото: vk.com/mayaazucena

11 февраля в арт-клубе "Дуровъ" в рамках музыкального проекта "Jazz in Motion" выступят Майя Асусэна и Трио Олега Бутмана.

Майя Асусэна – американская певица из Нью-Йорка и обладательница престижных музыкальных наград. Она ни в чем не уступает таким признанным лидерам шоу-бизнеса, как Джил Скотт, Максвелл и Бейонсе.

Своим голосом Майя покорила почти весь мир и теперь приехала в Москву, чтобы порадовать поклонников и завоевать новые молодые сердца экспрессивными песнями в стиле hip-hop, soul и R&B.
Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн. Начало в 20.00.

  • Когда: 11 февраля, 20.00
  • Что: концерт американской певицы
  • Кто: Майя Асусэна
  • Кому смотреть: поклонникам певицы и любителям hip-hop, soul, R&B
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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