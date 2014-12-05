Лидер группы SunSay Андрей Запорожец - о соуле 60-х и возрождении 5'nizza

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Лидер группы SunSay Андрей Запорожец рассказал M24.ru о новом проекте с бывшим участником 5'nizza Сергеем Бабкиным, соул-музыке 60-х, караоке и прогулках по ВДНХ.

- 22 ноября ты дал квартирник в московской фотостудии для ста, максимум ста пятидесяти человек. Это достаточно необычный формат для музыканта.

- Я комфортно себя чувствую на любой сцене и в момент выступления не анализирую. А после концерта мы с ребятами обсуждаем рабочие моменты, если что-то не получилось, думаем, как в следующий раз сделать лучше. А атмосфера зависит и от людей, и от нас, от настроения, и от погоды, от каждого в отдельности и от всех в целом.

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- Во время квартирника ты очень гармонично взаимодействовал с публикой. Формат концерта влияет на это?

- Многое зависит от людей. На квартирниках у нас своя публика. Это люди, которые знают, куда они идут. Очень музыкальные и очень чувствительные. Они могут спеть все что угодно. Я уже проверял.

В Москве прекрасная, наработанная публика. Редко кто приходит на квартирники в первый раз. Мне кажется, сейчас я узнаю людей, которые сидят в первых рядах. Все, кто приходят, готовы петь, открыты, и поэтому атмосфера такая волшебная. Я очень благодарен людям, не всегда получается создать такой хор (смеется).

- Во время этого же концерта зрители предложили тебе в следующий раз выступить на баскетбольной площадке. Помнишь, какими были самые неожиданные места, где ты выступал?

- Кстати, я вспоминаю, как со Славиком Феймом (украинский рэп-исполнитель Владислав Семенченко – M24.ru) мы читали рэп на баскетбольной площадке. И я сам играю в баскетбол, так что ничего тут такого нет. Все уже было.

Самое неожиданное место, где я выступал, - караоке. Я сам не думал, что когда-нибудь такое случится (смеется). Неожиданней, чем караоке для меня ничего не может быть. Для музыканта спеть в караоке - особое испытание.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Тебя называют одним из лучших соул-певцов России и в принципе в постсоветском пространстве. Что ты об этом думаешь?

- Люблю соул 60-х: Гэя Марвина, Нину Симоне и многих других. Эта музыка, безусловно, на меня повлияла. Я сам никогда не был на сто процентов соул-исполнителем. В какой-то момент у меня что-то не получалось, а потом я понял, что мне не нужно быть похожим, надо искать себя. Эта музыка всегда будет со мной, я буду ее слушать. Но мне хочется делать проще и немножко другие вещи, смешивать направления.

Я не вижу смысла подражать кому-то. Сейчас есть много людей, которые поют эту музыку здесь точно так же, как там поют ее чернокожие. Но это все равно не то, потому что это не так естественно для человека, живущего здесь.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Практически в каждом интервью тебя спрашивают о 5’nizza. Когда ты начинал новый проект, не боялся, что тебя будут воспринимать только как экс-участника 5’nizza?

- Нет. В начале это мне помогло. Кроме того, масштабы того, что я делал, были немного меньше, чем те, что были с 5’nizza. Но я всегда шел своим путем и вполне доволен, тем, что у меня сейчас есть. Другой вопрос - я не намерен стоять на месте, и уверен, что дальше будет по-другому, и у меня есть планы развивать свое творчество.

Про 5’nizza могу сказать, что мы с Сережей (бывший участник 5’nizza Сергей Бабкин – M24.ru) общаемся периодически, и у нас есть мысли вместе сыграть. Вполне вероятно, что это случится, и, возможно, скоро. У нас всегда были хорошие отношения. Мы никогда ничего не делили, не ссорились. Но в творческом плане мы однозначно разошлись. Мы хотели разного.

- Как-то ты говорил, что если бы вы продолжали играть вместе, это привело бы к деградации.

- Да, но мы прожили какой-то этап, и сейчас нам опять будет интересно поиграть вместе. И ему, и мне. Мы прожили отдельно друг от друга около десяти лет, каждый развивался в своем направлении. В чем-то у нас похожие ситуации, в чем-то нет. Мне очень интересно попробовать что-то сделать сейчас.

Как это получится? Для меня это загадка. На самом деле, я не жду, что будет взрыв, и все станет как раньше. Не будет как раньше, я понимаю. Но это интересно. Мы попробуем.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Как относишься к музыке Сергея Бабкина?

- Неоднозначно. Что-то мне нравится, что-то нет. Я думаю, про меня скажут то же самое. То, что мы делаем сейчас, для большинства людей может быть странновато. И проще всего сказать: “Да ну. Вот 5’nizza - это было круто, а сейчас что-то непонятное” (смеется).

- Ты часто бываешь в Москве. У тебя здесь есть любимые места?

- Да. Artplay - одно из любимых мест. Я сегодня ходил здесь и понял, что это оазис творчества: здесь всегда приятные люди, какие-то странные ресторанчики с фалафелями, прекрасный стрит-арт, магазинчики.

Еще есть несколько мест - мне нравится дизайн-завод Flacon. Люблю места, где что-то бурлит: современное искусство, мастер-классы, люди что-то пытаются делать.

Москва изменилась в хорошую сторону. Когда я первый раз сюда приехал, мне было тяжеловато. Это было давно, больше десяти лет назад. У меня было тяжелое впечатление, я не могу сказать, что сильно полюбил этот город. Сейчас, когда я бываю в Москве, обязательно еду в Парк Горького или на ВДНХ.

ВДНХ - просто прекрасное место. Там и самокаты, и скейты. Люди там не бухают, а реально ездят на всяких прикольных приспособлениях, и такой приятный, классный народ. Когда на Artplay я увидел как хадкор-аванград-джаз группа играет на улице ночью, после одиннадцати, без проблем с комбиками, я порадовался очень. Многие люди жалуются, что в Москве ничего нельзя. Вообще люди любят жаловаться, вместо того чтобы самим делать ситуацию лучше.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

- Как тебе удается всегда сохранять позитивный настрой?

- Источник один. Мне кажется, очень важно принимать и видеть лучшее из того, что вокруг происходит. И не пытаться никого менять. Мир никогда не будет идеальным, нет идеальных мест. Но во всем можно увидеть что-то, что тебя вдохновит. Бывают моменты слабости, но надо продолжать движение. Надо постоянно развиваться, ни на чем не останавливаться.

26 декабря SunSay выступит с акустической программой в Центральном доме художника. Стоимость билетов - от 800 рублей.

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Добавим, вчера Андрей Запорожец выложил в свой Instagram фотографию с Сергеем Бабкиным, добавив к ней хэштег #newbeginning. Добавим, вчера Андрей Запорожец выложил в свой Instagram фотографию с Сергеем Бабкиным, добавив к ней хэштег #newbeginning. #vscocam#5nizza#newbeginning# #babkin# Фото опубликовано Андрей Запорожец (@sunsay_official) дек 12, 2014 at 7:15 PST

Екатерина Кадушкина, Владимир Яроцкий