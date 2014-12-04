Концерт индастриал-группы Einstürzende Neubauten в "Главclub" отменен

Фото: neubauten.org

Концерт немецкой индастриал-группы Einstürzende Neubauten, намеченный на 11 декабря, отменен. Музыканты должны были презентовать будущий альбом Lament. Об этом сообщается на сайте "Главclub".

"Бликса Баргельд получил травму во время представления Lament в Италии. Группа и сам Бликса, тем не менее, надеялись, что смогут прилететь с концертами в Петербург и Москву. Но сегодня мы получили печальное сообщение от менеджмента артиста, что после проведения медицинского осмотра лечащий врач артиста сообщил, что, к сожалению, Бликса не сможет продолжить дальнейшие выступления в этом году", - говорится в сообщении клуба.

В связи с этим организаторы концертов в Москве "Главclub" объявили о переносе концерта на 2015 год. Они ведут переговоры с менеджментом группы, и скажут о новых датах, как только они будут определены.

Все купленные билеты действительны на новую дату концерта.

Einstürzende Neubauten была основана в 1980 году и не меняла состав с конца 1990-х. Немцы могли много раз прекратить существование и уйти в бессрочный отпуск - то Бликса Баргельд работал с The Bad Seeds Ника Кейва, то желание отказаться от индустриального звучания. Группабыла основана в 1980 году и не меняла состав с конца 1990-х. Немцы могли много раз прекратить существование и уйти в бессрочный отпуск - то Бликса Баргельд работал с The Bad Seeds Ника Кейва, то желание отказаться от индустриального звучания. Однако музыканты не изменили звучанию, а бессменный лидер Баргельд расставил приоритеты и ушел из группы Кейва. В настоящее время артисты готовятся выпустить первый за семь лет альбом Lament.





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