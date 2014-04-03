Электронное трио Kosheen презентует последний альбом Solitude

Фото: Страница группы в Facebook

12 апреля в клубе "ГлавClub" выступит трио из Бристоля Kosheen. Музыканты представят свою последнюю пластинку Solitude, отметив тем самым грядущее 15-летие коллектива.

Название группы Kosheen ("новый" и "старый") точно отражает их стиль, а точнее смешение мелодики трип-хопа с быстрыми драм-н-бейсовыми мотивами.

Kosheen не перестают удивлять своих поклонников, меняя стиль от альбома к альбому. Ребята то вдавались в психодел, примешивая шаманские песнопения, то уходили в электронный поп-рок, похожий на Chemical Brothers. Теперь вот Kosheen представят на суд публики свою последнюю работу.

Начало – в 20.00, стоимость билетов – от 1200 рублей.

$2