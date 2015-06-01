В Кускове пройдет концерт немецкой органистки Рудите Ливмане

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

6 июня в Танцевальном зале дворца усадьбы Кусково состоится концерт немецкой органистки Рудите Ливмане. Он пройдет в рамках фестиваля "Органные вечера в Кусково".

Зрители услышат хоральную прелюдию Nun komm der Heiden Heiland BWV 659 И.С. Баха, Токкату соль мажор Т. Дюбуа, прелюдию "Девушка с волосами цвета льна" К. Дебюсси, пьесы "Les Tendres Plantes" и "La Villageoise" Ж.-Ф. Рамо и другие произведения.

В программу концерта также включена пьеса известного латышского композитора Яниса Мединьша. Эту музыку нечасто можно услышать в России.

Вместе с Рудите Ливмане на сцену выйдет альтист Николай Николов.