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Культура

29 августа 2014, 11:02

Кинопремьеры недели: от полицейского-экзорциста до актера-отшельника

комедии кинопремьеры драмы кино триллеры Хлоя Морец

Изгоняющий нечисть полицейский, оторванный от цивилизации бывший актер, странствующая душа влюбленной девушки, играющие в копов лучшие друзья. M24.ru рассказывает о лучших кинопремьерах этой недели.

Уйти от проблем

Особый фильм этой недели – драма "Зимняя спячка" режиссера Нури Бильге Джейлана ("Отчуждение"), шестикратного лауреата Каннского кинофестиваля. В этом году на 67-м Каннском кинофестивале фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви". Лента рассказывает о бывшем театральном актере Айдыне, открывшем небольшую гостиницу "Отелло" в Анатолии. Вместе с ним живут жена и тоскующая по мужу сестра. В результате снегопада отель оказывается оторванным от цивилизации и становится единственным убежищем для трех человек.

"Зимняя спячка". Фото: Страница фильма в Facebook


Паранормальный полицейский

Автор триллеров "Шесть демонов Эмили Роуз" и "Синистер" Скотт Дерриксон вновь взялся за старое и снял фильм ужасов об экзорцизме "Избави нас от лукавого". Картина основана на произведении писательницы Лизы Кул и полицейского Ральфа Сарчи "Бойся ночи". По сюжету полицейский Ральф Сарчи расследует серию преступлений, которые невозможно объяснить логически. Со временем Сарчи понимает - что-то потустороннее скрыто в нем самом. Поэтому он обращается за помощью к специалисту по экзорцизму.

"Избави нас от лукавого". Фото: Страница фильма в Facebook


Смерть и музыка

17-летняя актриса-вундеркинд Хлоя Морец ("Ужас Амитивилля") исполнила главную роль в очень сентиментальной подростковой драме “Если я останусь”. Героиня Морец Мия влюблена в обаятельного и популярного рокера и абсолютно счастлива. К тому же она готовится к поступлению в консерваторию: девушка играет на виолончели с восьми лет. Однако ее планам не суждено сбыться - семья попадает в автокатострофу. Папа, мама и брат Мии погибают, а девушка попадает в кому. Пока тело героини находится в больнице, ее душа бродит по миру и решает, что ей делать. У нее есть два варианта: отправиться на тот свет и воссоединиться с родными или остаться среди живых, чтобы быть с возлюбленным.

"Если я останусь". Фото: Страница фильма в Facebook

Покажи свой значок!

Ну, и напоследок американская комедия "Типа копы" режиссера и сценариста Люка Гринфилда ("Соседка"). Это история о двух друзьях, которые получили приглашение на костюмированную вечеринку и решили нарядиться в полицейскую форму. Однако их принимают за реальных копов, и популярность ребят подскакивает выше некуда. На радостях они решают пойти дальше и даже покупают себе…полицейскую машину на eBay. Получая по рации информацию о нарушениях, они отправляются на свое первое задание. Однако вскоре друзья впутываются в настоящую криминальную историю.

"Типа копы". Фото: letsbecops.com

Сюжет: Кинопремьеры недели

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