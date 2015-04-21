В шести центрах госуслуг на северо-западе появились уголки буккроссинга

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

В шести центрах госуслуг на северо-западе Москвы появились уголки буккроссинга, сообщает пресс-служба МФЦ.

Книжные полки с литературой от классики до детективов появились в следующих МФЦ:

Строгино;

Куркино;

Покровское-Стрешнево;

Хорошево-Мневники;

Щукино;

Северное и Южное Тушино

Фото: md.mos.ru

Москвичи могут присоединиться к буккроссингу: взять почитать интересные книги, а взамен принести свои. Руководство столичных центров госуслуг отметило, что старается сделать центры уютными и дружелюбными для посетителей, чтобы сюда захотелось прийти вновь.

Кроме того, по просьбам москвичей в центрах проводятся выставки, мастер-классы, встречи с интересными людьми. В каждом центре появились современные и комфортные детские игровые зоны.

Напомним, в конце марта закрылись четыре из пяти букинистических отделов книжной сети "Московский дом книги", но вместо них точки продажи букинистики могут появиться при московских библиотеках.

Пункт буккроссинга есть практически при каждой библиотеке, куда приносят старые книги, которые можно взять или отдать бесплатно. А букинистические магазины при библиотеках должны будут предложить нечто особенное, например, профилировать направление деятельности – чтобы там можно было найти редкую литературу по медицине, истории и тому подобное.